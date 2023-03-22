За пять лет количество вакансий для таксистов по стране увеличилось в 40 раз Фото: Михаил ФРОЛОВ

За пять лет таксисты стали востребованнее в 40 раз, отмечают аналитики сервиса «Авито Работа». Об этом 22 марта, в Международный день таксиста, рассказали в своем обзоре эксперты платформы совместно с агрегатором зарплатных данных Salary Index.

По статистике, рынок быстро рос до 2019 года благодаря активности агрегаторов, сокращению времени подачи машин и развитию мобильных приложений. Вырос и спрос на водителей - на 158 процентов. В 2020-м, когда нас перевели на «дистанционку», а по исследованию Центра стратегических разработок наблюдался отток мигрантов, такси стали подрабатывать доставкой еды, число предложений от работодателей подросло на 212%.

В 2021 году понадобилось еще на 43 процента больше водителей. А 2022-й отметился рекордом в +259 процентов. Эксперты связывают это с ротацией персонала и с поиском таксопарками водителей в Интернете. Причем тенденция актуальна и в этом году. В первые два месяца этого года вакансий стало в девять раз больше, чем в январе-феврале прошлого.

Всего за 2022 год в Краснодаре число предложений от работодателей выросло на 492%, а за первые два месяца этого года их стало больше на 287%.

- Последние пять лет мы видим стабильный рост в найме таксистов, и тенденция сохранится, — считает управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель. - Придет больше самозанятых, они смогут непосредственно подключаться к агрегаторам. Можно ждать роста выбора предложений на неполный день, с гибкими графиками. Водители получат больше возможностей для подработки.

По словам регионального представителя платформы для соискателей Сергея Коновалова, в Краснодаре преобладают предложения для таксистов со свободным графиком— 53% таких вакансий. Только за 2022 год в 12 раз увеличилось число предложений на неполный рабочий день — эксперты связывают это с желанием людей подработать.

На март 2023-го средняя зарплата работника такси России — немногим более 58 тысяч рублей. Варианты работы следующие: на собственном авто, на машине в аренду, по графику — полный день за заработную плату или за процент.