Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 11:43

Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской

Здесь обнаружили почти 70 торговых точек с нарушениями
Светлана ОВДЕЙ
Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской Фото: krd.ru

Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской Фото: krd.ru

Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской. Ситуацию с торговыми объектами и их внешнее состояние обсудили на городском совещании.

Сотрудники управления торговли и бытового обслуживания обнаружили на улице Ставропольской почти 70 торговых точек с нарушениями. Одна из них находится на пересечении Таманской и Ставропольской. Как уточнили специалисты, внешний вид палатки расходится с проектом.

Евгений Наумов поручил в течение недели убрать торговый объект.

- Такого визуального бардака, как на этой, между прочим, одной из главных улиц города, терпеть не намерен. Пора четко обозначить правила и контролировать работу коммерсантов, - отметил глава Краснодара. - Если мы и дальше не будем замечать, как нестационарные торговые объекты чудесным образом превращаются в стационарные, то наша столица Кубани превратится в один большой мусор.

Кроме того, Евгений Наумов поручил проконтролировать уборку возле каждой торговой точки.