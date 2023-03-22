Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской Фото: krd.ru

Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской. Ситуацию с торговыми объектами и их внешнее состояние обсудили на городском совещании.

Сотрудники управления торговли и бытового обслуживания обнаружили на улице Ставропольской почти 70 торговых точек с нарушениями. Одна из них находится на пересечении Таманской и Ставропольской. Как уточнили специалисты, внешний вид палатки расходится с проектом.

Евгений Наумов поручил в течение недели убрать торговый объект.

- Такого визуального бардака, как на этой, между прочим, одной из главных улиц города, терпеть не намерен. Пора четко обозначить правила и контролировать работу коммерсантов, - отметил глава Краснодара. - Если мы и дальше не будем замечать, как нестационарные торговые объекты чудесным образом превращаются в стационарные, то наша столица Кубани превратится в один большой мусор.

Кроме того, Евгений Наумов поручил проконтролировать уборку возле каждой торговой точки.