В Сочи семьям участников спецоперации оказали помощь на 18 млн рублей

Заседания проводятся каждый день

В Сочи оказывают помощь семья участников спецоперации. Сумма выплат составила более 18 миллионов рублей. Кроме этого, на курорте продолжают действовать 11 дополнительных мер социальной поддержки. На заседаний Координационного совета рассматривают все обращения сочинцев, чьи близкие были мобилизованы.

– Мы очень внимательно относимся в каждой семье, никто не остается без внимания. Родным военнослужащих оказывается не только финансовая поддержка, но и содействие в решении различных бытовых вопросов, – сказаотметила председатель Общественной палаты Сочи Надежда Козлова.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, заседания проводятся каждый день. Обратиться в Координационный Совет семьи мобилизованных и добровольцев, а также сами участники СВО могут по адресу: ул. Советская, 26 или по телефону: 8-918-132-13-60.