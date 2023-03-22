Строительство Технопарка Ушаковки идет с опережением графика

Фото: пресс-служба ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова

Строительство нового корпуса вуза идет с опережением графика. Сейчас уже завершается строительство первого этажа, возводятся железобетонные стены и колонны второго этажа.

- Строительство Технопарка полностью финансируется из средств федерального бюджета. Были проработаны все детали объекта - от архитектурного облика до оснащения современным учебным оборудованием, открытые пространства, лаборатории, аудитории. После завершения строительства вуз получит готовый к эксплуатации объект, - комментирует проректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова Анастас Боран-Кешишьян.

Фото: пресс-служба ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова

Общая площадь нового комплекса составит более 4-х тысяч квадратных метров. Внутри будет размещено около 11 лабораторий, в том числе: судомоделирования и прототипирования, альтернативных и возобновляемых источников энергии, гидропневмоавтоматики, мехатроники, электромонтажа и автоматизированных электроприводов, насосной и компрессорной техники и другие. Все классы будут оснащены современным учебным, информационным и телекоммуникационным оборудованием.

В трехэтажном здании смогут обучаться более 500 курсантов, а новый фасад Технопарка наверняка изменит внешний облик вуза. Здание станет «лицом» Ушаковки и главным входом в университет. 16+

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