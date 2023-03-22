В Сочи за три года построят 15 школ

На реализацию проектов отвели три года.

В Сочи продолжают строить социальные объекты. Администрация курорта подготовила перечень из 15 школ, которые собираются построить в городе. На реализацию проектов отвели три года. В настоящее время землю зарезервировали строго под соцобъекты.

- Городу и его жителям нужны новые школы, детсады, больницы, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - В деталях проанализировали ситуацию на всех строящихся и проектируемых социально значимых объектах. Контролируем все этапы на каждом.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на строительной площадке в селе Раздольное Хостинского района строители работают в три смены. Здесь строят школу на 1100 мест.