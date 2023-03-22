Жительница Краснодара заказала из Китая более 10 кг запрещенного лекарства под видом спортпитания

Женщина ожидала две посылки по 5,2 кг каждая Фото: пресс-служба Южной оперативной таможни

Сотрудники Южной оперативной таможни обнаружили в двух международных экспресс-курьерских поставках из Китая запрещенное лекарство. Получательницей оказалась жительница Краснодара.

В двух посылках по 5,2 кг каждая находилось вещество «Прегабалин». В России препарат запрещен к свободной продаже. При проверке женщина, ожидавшая крупную доставку, была задержана.

- Сбыт сильнодействующего вещества «Прегабалин», который контрабандным путем поступал на территорию РФ, осуществлялся с использованием внутрироссийских почтовых отправлений под видом спортивного питания, - сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

В квартире женщины позже нашли и изъяли капсулятор, весы, коробку с капсулами, почтовые пакеты, пять рулонов полимерных пакетов с названием спортпитания и 11 полимерных пакетов с Прегабалином. Препарат уже был расфасован и готов к отправке.

За контрабанду препарата на получательницу посылок завели сразу два уголовных дела.

- Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет, - уточнили в пресс-службе Южной оперативной таможни.