В Новороссийске утвердили предмет охраны для здания элеватора Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске утвердили предмет охраны для здания элеватора. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее в управлении госохраны объектов культурного наследия края утвердили границы памятника. Теперь при реставрации здания будет запрещено изменять помещения, оформление фасадов и чугунную винтовую лестницу. Элементы здания подлежат сохранению.

Сейчас здание городского элеватора, построенное в конце XIX века, не используют по назначению.

- Законодательство разрешает приспосабливать подобные памятники под современные нужды, - отметил замглавы региона Роман Лузинов. - Сейчас лицензированная организация разрабатывает проект таких мероприятий, в котором будет предусмотрено сохранение его уникальных особенностей, определенных в качестве предмета охраны.