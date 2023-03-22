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НовостиОбщество22 марта 2023 13:01

Энергетики «Россети Кубань» продолжают осуществлять подготовку сочинских курортов к сезону

В Лазаревском районе Сочи начали работу воздушная линия электропередачи и новая трансформаторная подстанция
Василина КОПЫЛОВА
Фото: «Россети Кубань»

Фото: «Россети Кубань»

Инженеры «Россети Кубань» уже обеспечили более двух километров самонесущего изолированного провода с подключением к новой комплектной трансформаторной подстанции.

Изначально работы по реновации местной энергосети были связаны с активным развитием района. Для этого были установлены двадцать четыре новых железобетонных опор. И самонесущий изолированный провод, который надежен и безопасен в эксплуатации, обладает высокой прочностью, а также позволяет свести к минимуму повреждения линий.