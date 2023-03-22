Из-за сильного волнения у пенсионера заболело сердце Фото: «Кубань-СПАС»

В Апшеронске спасатели вывели из леса заблудившегося пенсионера. Мужчине оказали помощь и доставили его домой. Об этом сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Все произошло накануне вечером, 21 марта. 75-летний житель Апшеронска пошел в лес собирать черемшу. Но во время прогулки мужчина не заметил, как стемнело. Пенсионер заблудился и сам не смог найти тропу, по которой пришел в лес. Тогда он решил вызвать на помощь спасателей

- С заблудившимся пенсионером удалось связаться по мобильному телефону и установить его примерное местоположение. После этого спасатели приступили к поискам и около 22:00 обнаружили мужчину в лесном массиве в окрестностях Апшеронска, - рассказали в пресс-службе «Кубань-СПАС».

Спасатели вывели пенсионера из леса и передали медикам скорой. Из-за сильного волнения у мужчины заболело сердце. Здесь ему оказали медпомощь, после чего отвезли домой.