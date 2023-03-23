ТНС энерго Кубань» приглашает клиентов принять участие в акции «ЭКОсчет»

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Почти 350 тысяч абонентов компании отказались от бумажной квитанции в пользу более экологичной и удобной электронной версии. Чтобы облегчить клиентам переход на новый формат счета, гарантирующий поставщик предлагает в рамках акции «ЭКОсчет» получить 500 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.

Чтобы принять участие, нужно:

- Подключить электронную квитанцию до 31 марта 2023 года;

- Не иметь задолженности по лицевому счёту на 01.04.2023

50 победителей будут определены генератором случайных чисел 12 апреля 2023 года.

С подробностями акции можно ознакомиться здесь.

Подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Кубань» можно:

- на официальном сайте компании kuban.tns-e.ru;

- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;

- подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов.