ТНС энерго Кубань» приглашает клиентов принять участие в акции «ЭКОсчет»

Фото: «ТНС энерго Кубань»
Почти 350 тысяч абонентов компании отказались от бумажной квитанции в пользу более экологичной и удобной электронной версии. Чтобы облегчить клиентам переход на новый формат счета, гарантирующий поставщик предлагает в рамках акции «ЭКОсчет» получить 500 рублей на лицевой счет для оплаты электроэнергии.
Чтобы принять участие, нужно:
- Подключить электронную квитанцию до 31 марта 2023 года;
- Не иметь задолженности по лицевому счёту на 01.04.2023
50 победителей будут определены генератором случайных чисел 12 апреля 2023 года.
С подробностями акции можно ознакомиться здесь.
Подключить электронную квитанцию «ТНС энерго Кубань» можно:
- на официальном сайте компании kuban.tns-e.ru;
- в личном кабинете или мобильном приложении «ТНС энерго»;
- подав заявление в одном из Центров обслуживания клиентов.