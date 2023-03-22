Яна Сметанко и Татьяна Куценокиз Фото: t.me/minkovaanna23

Две кубанские школьницы заняли призовые места на олимпиаде по французскому языку. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников проходил с 17 по 22 марта в РУДН. Участниками стали более 200 школьников из 65 регионов России, в том числе из Краснодарского края.

По результатам выпускницы Яна Сметанко из Геленджика и Татьяна Куценокиз из Сочи стали призерами олимпиады. Дипломы школьницы приравниваются к 100 баллам на ЕГЭ по французскому языку и позволяют в течение четырех лет поступить в любой вуз страны без экзаменов по профилю.

- Участники выполняли сложнейшие устные и письменные задания, - отметила Анна Минькова. - Поздравляю наших девушек и их наставников с достойным результатом. Желаю успехов и новых достижений.

Напомним, в региональном этапе Всероссийской олимпиады по французскому языку участвовали более четырех тысяч школьников Кубани. Из них 181 человек стал победителем, а 980 – призерами.