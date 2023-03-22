На Кубани направили 150 млн рублей на расчистку русел рек Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Кубани поручил усилить работу по расчистке русел рек. В 2023 году в крае на эти цели направили 150 млн рублей.

Как отметил глава региона, основной причиной подтоплений в паводки становится низкая пропускная способность русел рек.

- Минимизировать последствия помогает расчистка наиболее опасных участков, - сказал Вениамин Кондратьев на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. - Сегодня у нас есть возможность привлекать к решению этого вопроса и коммерческие предприятия.

В настоящее время в крае согласовали 30 разрешений на расчистку 75 км русел.

- Главы городов и районов должны еще активнее вести работу в этом направлении, - добавил глава региона.

Отмечается, что на самых опасных участках установлены 195 автоматических датчиков уровня воды. Система работает круглосуточно.

В 2022 году в трех муниципалитетах края расчистили 9,8 км русел. В этом году работы запланированы на двух реках Сочи, Туапсинского района и одной в Отрадненском.

- Приступим к работам на двух реках в Сочи и в Горячем Ключе. Кроме того, разрабатываем проектную документацию по расчистке еще пяти русел, - отметил и.о. министра природных ресурсов региона Сергей Еремин.