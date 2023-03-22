Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 марта 2023 15:23

На Кубани стартовал межрегиональный орнитологический фестиваль

Фестиваль проводят в Новороссийске
Евгения ХАЛИКОВА
Третий межрегиональный орнитологический фестиваль стартовал в Новороссийске. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Третий межрегиональный орнитологический фестиваль стартовал в Новороссийске. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Новороссийске стартовал третий межрегиональный орнитологический фестиваль. Начался он с субботника, который провели жители города. Они очистили от мусора особо охраняемые природные территории «Суджукская лагуна» и «Прилагунье».

– В программе фестиваля соревнования по спортивной орнитологии, фото- и литературный конкурсы, а также конкурсы рисунков и экоплакатов, - рассказала председатель Новороссийского отделения РГО Евгения Камбарова.

Также образовательных учреждениях пройдут кинолекции и обучающие семинары. Цель фестиваля - распространение опыта практической и исследовательской деятельности в области орнитологии, а также консолидация общественности и научного сообщества для изучения и сохранения орнитофауны. Проводит орнитологический фестиваль Русское географическое общество.