Юные гандболистки Кубани заняли второе место на первенстве России

Серебряные призеры соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Женская сборная Кубани по гандболу взяла серебро первенства России. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Кубанские спортсменки вышли в финал соревнований среди девушек до 18 лет и заняли второе место.

- Воспитанницы кубанской «Академии гандбола» обыграли призеров прошлого сезона – команду Ростовской области, но в финале уступили гандболисткам из Самарской области, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

В 2022 году кубанский коллектив занял на соревнованиях шестое место. В 2023 году девушки обошли соперниц из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Самарской, Воронежской и Московской областей, а также из Краснодарского края.