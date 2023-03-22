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НовостиСпорт22 марта 2023 15:35

Юные гандболистки Кубани заняли второе место на первенстве России

Соревнования прошли в Ростове-на-Дону
Евгения ХАЛИКОВА
Серебряные призеры соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Серебряные призеры соревнований. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Женская сборная Кубани по гандболу взяла серебро первенства России. Соревнования проходили в Ростове-на-Дону. Кубанские спортсменки вышли в финал соревнований среди девушек до 18 лет и заняли второе место.

- Воспитанницы кубанской «Академии гандбола» обыграли призеров прошлого сезона – команду Ростовской области, но в финале уступили гандболисткам из Самарской области, - рассказали в пресс-службе министерства спорта и физической культуры Краснодарского края.

В 2022 году кубанский коллектив занял на соревнованиях шестое место. В 2023 году девушки обошли соперниц из Санкт-Петербурга, Москвы, Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Самарской, Воронежской и Московской областей, а также из Краснодарского края.