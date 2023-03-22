Участниками Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» станут более 2,5 тысяч жителей Кубани

Забег пройдет в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» объединит более 2,5 тысяч участников. Забег запланирован в Краснодаре на 4 июня. В оргкомитет марафона вошли представители администрации региона и краевой столицы, а также сотрудники правоохранительных и контролирующих органов.

– В крае регулярно проходит забеги, в которых участвуют как профессиональные легкоатлеты, так и просто любители бега. Несмотря на большой опыт организации массовых зрелищных мероприятий мы должны учитывать основные правила при подготовке стартов, – рассказал заместитель министра физической культуры и спорта Кубани Алексей Иванов.

Помимо соревнований в программе полумарафона предусмотрены различные спортивно-развлекательные мероприятия. При подведении итогов будут определены «Беговая столица» и «Беговой Университет» страны.