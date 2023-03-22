После поручения губернатора в муниципалитетах Кубани усилят работу по расчистке русел рек

Губернатор Кубани провел заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности в регионе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев поручил глава городов и районов Краснодарского края активнее вести работу по расчистке русел рек. Основной причиной подтоплений в паводковый период становится низкая пропускная способность речных русел. Поэтому необходимо регулярно расчищать наиболее опасные участки.

- В 2023 году из федерального бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей. Теперь у нас есть возможность привлекать к работе и коммерческие предприятия. Мы уже согласовали 30 разрешений на расчистку более 75 километров русел, – рассказал Вениамин Кондратьев.

В 2023 году завершится расчистка двух рек в Туапсинском районе, четырех в Сочи и по одной в Отрадненском и в Горячем Ключе. Проектная документация по расчистке еще пяти русел в процессе подготовки.

На самых опасных участках кубанских рек установлены 195 автоматических датчиков уровня воды. Техника работает в круглосуточном режиме.