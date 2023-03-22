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НовостиОбщество22 марта 2023 16:53

10 чиновников департамента строительства Краснодарского края подали неверные сведения о доходах

В прокуратуре региона нашли нарушения антикоррупционного законодательства
Ева МУР
На госслужащих наложили взяскание

На госслужащих наложили взяскание

10 чиновников департамента строительства Краснодарского края подали неверные сведения о доходах. В прокуратуре региона нашли нарушения антикоррупционного законодательства.

Речь идет о ежегодных декларациях, которые госслужащие обязаны делать публичными.

- В рамках декларационных кампаний 2020-2021 гг. служащими указанного органа государственной власти края представлены недостоверные и неполные сведения о доходах в общей сумме порядка 450 тысяч рублей, о наличии 15 банковских счетов, открытых в кредитных организациях, оборот по которым превысил 400 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве.

За нарушения прокуратура Краснодарского края потребовала наложить на госслужащих дисциплинарные взыскания.