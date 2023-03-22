Вениамин Кондратьев поручил усилить патрулирование лесов в пожароопасный период на Кубани

Губернатор Кубани поручил усилить патрулирование лесов в пожароопасный период. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани поручил усилить патрулирование лесов в пожароопасный период. Вопросы обеспечение пожарной безопасности в обсудили на заседании краевой комиссии.

– В прошлом году удалось сократить количество лесных пожаров на треть, а площадь - в 12 раз. Нужно сохранить положительную динамику. С улучшением погоды люди пойдут на пикники. Необходимо усилить патрулирование популярных у населения мест отдыха на природе, чтобы предупредить возможные возгорания в наших лесах, – рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Сотрудники всех станций краевого лесопожарного центра провели совместные учения с МЧС. Были разработаны 42 маршрута наземного патрулирования и еще 29 дополнительных маршрутов в наиболее популярных у жителей местах отдыха. Бороться с лесными пожарами на Кубани готовы около 3,5 тысяч человек и более 4,5 тысяч единиц оборудования и техники.