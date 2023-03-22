В Краснодаре обсудили проблемы семьей, воспитывающих детей с синдромом Дауна

Проблемы семей с «солнечными детьми» обсудили в Краснодаре. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре провели круглый стол, который посвятили вопросам комплексной поддержки семей, воспитывающих детей с генетическими аномалиями. Представители ведомств соцблока и некоммерческие организации обсудили наиболее эффективные методы решения актуальных вопросов.

– Такие мероприятия помогают вести диалог с представителями министерств. Мы вместе ищем и находим решения многих проблемных вопросов в области здравоохранения и образования, которые волнуют родителей детей с синдромом Дауна, – рассказала председатель правления Центра поддержки семей «Дети-лучики» Александра Начарова.

Мероприятие приурочили к Международному дню людей с синдромом Дауна.