В Анапе в апреле пройдет одна из главных детско-юношеских регат России

Спортсмены разыграют 15 лицензий.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Анапе с 15 по 21 апреля пройдет первая из шести отборочных регат на первенство России - 2023 в классе «Оптимист». Эту гонку называют одной из главных детско-юношеских регат в стране.
- Акватория у побережья Анапы обладает стабильными ветровыми условиями и разнообразной волной: от небольшой ветровой до высокой накатной. Поэтому преимущество будет у опытных гонщиков, способных адаптироваться к любым условиям, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.
На гонку съедутся более 200 сильнейших спортсменов со всей страны. Они разыграют между собой 15 лицензий на первенство России - 2023.