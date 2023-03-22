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НовостиСпорт22 марта 2023 17:31

В Анапе в апреле пройдет одна из главных детско-юношеских регат России

Соревнования соберут более 200 сильнейших спортсменов
Евгения ХАЛИКОВА
Спортсмены разыграют 15 лицензий.

Спортсмены разыграют 15 лицензий.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Анапе с 15 по 21 апреля пройдет первая из шести отборочных регат на первенство России - 2023 в классе «Оптимист». Эту гонку называют одной из главных детско-юношеских регат в стране.

- Акватория у побережья Анапы обладает стабильными ветровыми условиями и разнообразной волной: от небольшой ветровой до высокой накатной. Поэтому преимущество будет у опытных гонщиков, способных адаптироваться к любым условиям, - рассказали в пресс-службе администрации курорта.

На гонку съедутся более 200 сильнейших спортсменов со всей страны. Они разыграют между собой 15 лицензий на первенство России - 2023.