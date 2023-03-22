В Туапсинском районе демонтировали шесть незаконных торговых киосков

Перед началом курортного сезона ликвидируют незаконные киоски. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района.

В Туапсинском районе демонтировали шесть незаконных торговых павильонов. Киоски располагались в самых людных местах курорта - на набережной и пляжных территориях в бухте Инал.

- Демонтаж временных сооружений, размещенных без правовых оснований на пляжах и прилегающих к ним территориям, - одна из первоочередных задач подготовки к новому курортному сезону. Мы не преследуем цель препятствовать работе предпринимателей, важно, чтобы, они соблюдали закон, - отметил глава муниципалитета Сергей Бойко.

Всего за несколько месяцев были демонтированы 19 незаконных торговых объектов в селах Агое, Лермонтово и Бжиде. В ближайшее время запланировано ликвидировать еще шесть павильонов на центральном пляже и на пляже Приморья в Туапсе, а также пять киосков в Лермонтово.