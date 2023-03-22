В Туапсинском районе капитально ремонтируют водопроводные сети

Все ремонтные работы будут завершены до начала курортного сезона. Фото: пресс-службы администрации Туапсинского района

В селе Ольгинка Туапсинского района продолжается модернизация системы водоснабжения. Капитальный ремонт водопроводных сетей включает в себя реконструкцию напорного и разборного водовода.

- Изношенность старых металлических труб составляет 70%. Их заменят на новые пластиковые. В планах обновление сети протяженностью около двух километров, - рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Также в селе уже завершен ремонт участка водопровода, ответственного за водоснабжение трех микрорайонов. Водовод с новыми трубами теперь пролегает не по дну реки, а протянут над ней.