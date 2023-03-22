Жители Краснодара могут выиграть приз за видеоролик о своем любимом городском маршруте

Жителей Кубани приглашают поучаствовать в конкурсе. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре с 1 апреля начнется конкурс, принять участие в котором могут все желающие от 15 лет. Причем, не обязательно быть жителем краевого центра, достаточно любить кубанскую столицу и пешие прогулки. Участникам необходимо снять видеоролик по любимому городскому маршруту. Работы необходимо предоставить до 31 мая в электронном виде в городской отдел туризма управления экономики администрации города либо же отправить на электронную почту tourism@krd.ru.

— Мы планируем привлечь интерес жителей и гостей Краснодара к составлению своего идеального маршрута выходного дня. Ведь у каждого есть свое любимое место: какие достопримечательности посетить, где вкуснее пообедать или поужинать, где комфортней разместиться, а где лучше всего можно развлечься и отдохнуть, — рассказала начальник управления экономики Елена Васильченко.

Все видеоролики будут оцениваться по двум номинациям: «Гран-При» и «Приз зрительских симпатий». По итогам конкурса победителям вручат ценные подарки.