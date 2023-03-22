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НовостиОбщество22 марта 2023 19:59

Узнали, где будут отключения света в Сочи 23 марта 2023 года

Электроэнергии не будет в течение нескольких часов в период с 07:00 до 20:00
Евгения ХАЛИКОВА
В Сочи не будет света.

В Сочи не будет света.

Фото: Антон ФОКИН

Несколько часов проведут без электроэнергии жители улиц Защитников Кавказа, Транспортная, Краснодарская, Поперечная, Пластунская, Армянская, Абовяна, Пятигорская, Молодогвардейская, Лысая Гора, Земнухова, Тоннельная, Ленинградская, Батумское шоссе, Туманяна, Декабристов, Енисейская, Бризовая, Центральная, Коммунаров, Магнитогорска, Линейная, Славы и Мамайский перевал.

Также будет ограничена подача электроэнергии на переулках Южный и Павлова.

По словам энергетиков, данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение.