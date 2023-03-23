В Краснодаре с начала года поймали 17 «серых мусорщиков»

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В Краснодаре за три месяца городские камеры видеонаблюдения зафиксировали 17 фактов незаконного обращения с отходами.

- Все материалы передали в полицию. В отношении четырех «серых мусорщиков» составлены административные протоколы, в отношении 13 продолжается административное расследование, - сообщили в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что с начала года в Краснодаре ликвидировали 32 свалки. А 23 владельцев участков, где образовалось скопление мусора, оштрафовали.

Ранее мэр города Евгений Наумов обозначил, что одной из главных мер борьбы с незаконными свалками должно стать изъятие земельных участков, которые не используются по целевому назначению.