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НовостиОбщество23 марта 2023 5:07

На развитие инфраструктуры в Сочи направят 173 млрд рублей

На курорте обновят инженерную инфраструктуру
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего на курорте реализуются 44 инвестпроекта за 420 млрд рублей

Всего на курорте реализуются 44 инвестпроекта за 420 млрд рублей

В Заксобрании Кубани обсудили перспективы развития Сочи. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что курорт является центром притяжения для жителей России.

- В прошлом году местом для отдыха Сочи выбрали более семи млн гостей, и это дало в бюджет края порядка шести млрд рублей. В городе расположено 227 крупных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристских баз, - отметил Бурлачко.

К слову, Сочи по итогам прошлого года занял второе место по объему инвестиций в крае. Всего на курорте реализуются 44 инвестпроекта за 420 млрд рублей. Благодаря этому в городе появится 26 тысяч новых рабочих мест.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на развитие инфраструктуры Сочи будет направлено не менее 173 млрд рублей. На курорте обновят инженерную инфраструктуру. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что были разработаны и утверждены схемы отведения ливневых вод, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В настоящее время обсуждается схема газоснабжения.