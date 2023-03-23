На развитие инфраструктуры в Сочи направят 173 млрд рублей

Всего на курорте реализуются 44 инвестпроекта за 420 млрд рублей

В Заксобрании Кубани обсудили перспективы развития Сочи. Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко отметил, что курорт является центром притяжения для жителей России.

- В прошлом году местом для отдыха Сочи выбрали более семи млн гостей, и это дало в бюджет края порядка шести млрд рублей. В городе расположено 227 крупных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристских баз, - отметил Бурлачко.

К слову, Сочи по итогам прошлого года занял второе место по объему инвестиций в крае. Всего на курорте реализуются 44 инвестпроекта за 420 млрд рублей. Благодаря этому в городе появится 26 тысяч новых рабочих мест.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на развитие инфраструктуры Сочи будет направлено не менее 173 млрд рублей. На курорте обновят инженерную инфраструктуру. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что были разработаны и утверждены схемы отведения ливневых вод, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В настоящее время обсуждается схема газоснабжения.