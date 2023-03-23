Более 100 элитных квартир продают в Сочи

Больше всего элитных квартир продается на улице Орджоникидзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи продается 114 элитных квартир по данным на март 2023 года. В таких объектах стоимость одного квадратного метра составляет минимум миллион рублей.

- С конца декабря 2022 года объем предложения в этом ценовом бюджете сократился на 19,15%. В абсолютных цифрах снижение составило 27 лотов, - рассказывают специалисты по недвижимости.

К слову, в декабре прошлого года на курорте продавался 141 объект в данном сегменте.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, в марте 2023 года больше всего элитных квартир продается на улице Орджоникидзе. Здесь представлено 23 объекта в данном сегменте. Также значительный выбор подобных квартир представлен на Курортном проспекте, где продается 21 подобный лот.