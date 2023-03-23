В Сочи выявили более 1100 фактов незаконной торговли

Было составлено четыре протокола в отношении нарушителей

В Сочи проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли. Очередная проверка состоялась на улице Учительской. Здесь продавцы незаконно торговали овощами. Было составлено четыре протокола в отношении нарушителей и арестовано их имущество.

- Рекомендуем продавцам осуществлять свою деятельность на специально предназначенных для этого коммерческих площадках или на ярмарках выходного дня, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, с начала года в Сочи было выявлено 1122 факта незаконной торговли. На всех нарушителей составили протокол об административном правонарушении.