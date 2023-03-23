Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 марта 2023 5:22

В Сочи выявили более 1100 фактов незаконной торговли

Очередная проверка состоялась на улице Учительской
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Было составлено четыре протокола в отношении нарушителей

Было составлено четыре протокола в отношении нарушителей

В Сочи проводят рейды по выявлению несанкционированной торговли. Очередная проверка состоялась на улице Учительской. Здесь продавцы незаконно торговали овощами. Было составлено четыре протокола в отношении нарушителей и арестовано их имущество.

- Рекомендуем продавцам осуществлять свою деятельность на специально предназначенных для этого коммерческих площадках или на ярмарках выходного дня, - сообщил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы Кирилл Ярыш.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, с начала года в Сочи было выявлено 1122 факта незаконной торговли. На всех нарушителей составили протокол об административном правонарушении.