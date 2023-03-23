На Кубани 23 марта отмечают 80-ю годовщину освобождения Абинского района

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае 23 марта отмечают 80-летие после освобождения от немецко-фашистских захватчиков Абинского района. О подвиге солдат Советской армии в соцсетях напомнил губернатор Вениамин Кондратьев.

– Оккупация Абинского района длилась долгих семь месяцев. За это время противник превратил хутора и станицы в укрепленные узлы обороны, плотно заминировал поля и дороги. Район удалось освободить ценой больших потерь – более восьми тысяч воинов отдали свои жизни здесь за свободу и будущее нынешних поколений. Вечная память павшим героям, – написал Кондратьев.

Абинский район захватили 21 августа 1942 года. В это время здесь оставались только женщины, старики и дети – 15 тысяч человек ушли на фронт. Мирных жителей убивали. К 23 февраля 1943 года почти вся территория района была отвоевана. Жестокие бои продолжались две недели, 23 марта всю станицу Абинскую удалось освободить.