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НовостиОбщество23 марта 2023 5:37

Что произошло за ночь 23 марта в Краснодарском крае

В Краснодаре с начала года поймали 17 «серых мусорщиков»
Алексей ГУК

В Краснодаре с начала года поймали 17 «серых мусорщиков». Материалы по ним передали правоохранителям.

10 чиновников департамента строительства Краснодарского края подали неверные сведения о доходах. В прокуратуре региона нашли нарушения антикоррупционного законодательства.

В Туапсинском районе демонтировали шесть незаконных торговых киосков. Торговые павильоны располагались на набережной и пляжах района.

На развитие инфраструктуры в Сочи направят 173 млрд рублей. На курорте обновят инженерную инфраструктуру.