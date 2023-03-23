Что произошло за ночь 23 марта в Краснодарском крае

В Краснодаре с начала года поймали 17 «серых мусорщиков». Материалы по ним передали правоохранителям.

10 чиновников департамента строительства Краснодарского края подали неверные сведения о доходах. В прокуратуре региона нашли нарушения антикоррупционного законодательства.

В Туапсинском районе демонтировали шесть незаконных торговых киосков. Торговые павильоны располагались на набережной и пляжах района.

На развитие инфраструктуры в Сочи направят 173 млрд рублей. На курорте обновят инженерную инфраструктуру.