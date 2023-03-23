На горнолыжных курортах Сочи досрочно закрывают отдельные трассы до следующего сезона

Некоторые трассы на высоте 960-1460 метров недоступны для катания Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжных курортах Сочи начали закрывать трассы до следующего сезона. Некоторые трассы на высоте 960 - 1460 метров недоступны для катания. К слову, на курорте Роза Хутор можно прокатиться на склонах, но нужно учитывать, что снег на отметках ниже 1350 влажный и тяжелый.

- В связи с этим во время подготовки на маршрутах могут появиться небольшие борозды (углубления. - Авт.) - будьте внимательны во время катания и контролируйте свою скорость, - предупредили в пресс-службе горнолыжного курорта.

К слову, на трассах выше 1500 метров хороший снег, поэтому сезон еще продолжается.