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НовостиОбщество23 марта 2023 6:20

В Новороссийске после реконструкции открыли обновленный парк имени Фрунзе

Работы провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Новороссийске с 2021 года обустраивали парк Фрунзе. На днях открыли полностью обновленную территорию.

- Сначала в парке проложили инженерные коммуникации, установили навесы и разнообразные малые архитектурные формы, высадили свыше одной тысячи деревьев и кустарников. В этом году благоустройство зоны отдыха полностью завершили, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Новая часть парка стала современной. Здесь появились площадки, прогулочная зона, амфитеатр и пруд, в который выпустили 500 карпов.

Всего на Кубани в 2023 году планируют благоустроить 140 зон отдыха.