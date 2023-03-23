Депутаты оценили перспективы развития города-курорта Сочи

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел заседание круглого стола на тему социально-экономического развития города-курорта Сочи в рамках реализации указов Президента РФ и приоритетных региональных проектов.

«Роль и место города-курорта Сочи как ведущего оздоровительного и рекреационного центра России и Краснодарского края определяется состоянием и перспективами развития его санаторно-курортной отрасли, являющейся градообразующей. Город стал центром притяжения для многих россиян. В прошлом году местом отдыха его выбрали более 7 млн гостей, и это дало в бюджет края порядка 6 млрд рублей. В городе расположено 227 крупных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристских баз», – сказал Юрий Бурлачко.

Также руководитель кубанского парламента отметил инвестиционную привлекательность курорта, о чем свидетельствуют официальные цифры. По итогам 2022 года из 44 муниципальных образований края Сочи находится на 2-м месте по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. Сегодня здесь реализуется 44 инвестпроекта на более чем 420 млрд рублей, их завершение должно дать городу свыше 26 тысяч новых рабочих мест.

Юрий Бурлачко акцентировал, что главная задача мероприятия – обозначить проблемные вопросы социально-экономического развития муниципалитета. Необходимо более динамичного развивать инфраструктуру сельских территорий городского округа. Также на территории курорта подлежат сносу 212 ветхих многоквартирных домов.

По итогам обсуждения депутаты ЗСК утвердили резолюцию круглого стола, отражающую анализ деятельности в Сочи за три последние года, с учетом перспектив его развития в рамках указов Президента страны и региональных проектов.