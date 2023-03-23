В Анапе мужчине украл 8 тысяч рублей с банковской карты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анапе мужчине за кражу 8 тысяч рублей грозит шесть лет тюрьмы. 36-летний ранее не судимый местный житель использовал чужую банковскую карту.

- В полицию по факту кражи денег обратилась владелица банковской карты. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Он рассказал, что нашел чужую банковскую карту между многоквартирными домами в районе улицы Крымской. После чего рассчитывался картой в продуктовых магазинах, - сообщили в Отделе МВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент ему грозит до шести лет тюрьмы.