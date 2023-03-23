В Краснодаре в ДТП погиб 32-летний мотоциклист

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Утром 23 марта в Краснодаре разбился мотоциклист. Предварительно, двухколесному транспорту не уступила дорогу легковушка.

- 23 марта в полицию поступило сообщение о ДТП на пересечении улиц Морской и Дзержинского. Установлено, что 53-летний водитель «Ниссана» двигался по улице Морской и на пересечении с Дзержинского не уступил дорогу 32-летнему мотоциклисту, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В результате ДТП водитель байка от полученный травм скончался. По данному факту проводится проверка.