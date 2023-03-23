Медвёдовский мясокомбинат с начала работы выпустил 870 тонн колбасных изделий

Процесс создания колбасы сырокопчёной «Брауншвейгской ГОСТ» на ООО «ММК». Фото: Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

Мясокомбинат ООО «ММК» в станице Медвёдовской Краснодарского края, действующий с августа прошлого года, выпустил 870 тонн колбасных изделий, из них 150 тонн под брендом «Медвёдовские традиции». В текущем году предприятие планирует увеличить ежемесячный выпуск продукции.

«После реконструкции завода первые партии продукции поступили на рынок в августе, а сырокопченые – в ноябре 2022 года. При этом в декабре мы отгрузили уже более 162 тонн колбас и деликатесов, в том числе 55 тонн сырокопчёных изделий. На этот год у нас амбициозные планы по наращиванию производства, ведь сейчас мощности отделения сырокопчения загружены только наполовину. Кроме того, мясокомбинат готовится к аттестации продукции для экспорта и выпуску изделий в сегменте премиум плюс», - рассказала генеральный директор компании Виктория Сербат.

Процесс создания колбасы сырокопчёной «Брауншвейгской ГОСТ» на ООО «ММК». Фото: Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

По словам Сербат, экономические санкции не влияют на оснащение завода запчастями для оборудования и необходимыми расходными материалами, при этом поддерживается неснижаемый запас объёмов специй, оболочек, упаковки на ближайшие несколько месяцев.

В ассортименте «Медвёдовских традиций» уже 56 позиций среднего и премиального сегментов: традиционные колбасы, соответствующие ГОСТ, и европейские, изготовленные по современным рецептурам. Продукция изготовлена исключительно из мяса с собственных ферм «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва. Несколько образцов уже получили признание экспертов отрасли продовольствия. За сырокопчёные колбасы «Сальчичон», «Брауншвейгская», «Сервелат Фирменный», а также сырокопченый Бекон ООО «ММК» удостоено золотой медали конкурса «Лучший продукт – 2023» международной выставки «Продэкспо» в Москве.

Процесс создания колбасы сырокопчёной «Брауншвейгской ГОСТ» на ООО «ММК». Фото: Фотография предоставлена пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

«Сейчас ассортимент «Медвёдовских традиций» представлен преимущественно в фирменной сети «Агрокомплекс Выселковский». В этом году в нём появились новинки по более доступным ценам, - сообщил директор розничной торговли «Агрокомплекса» им. Н.И. Ткачёва Алексей Хохлов. - Наши покупатели регулярно оставляют положительные отзывы за высокое качество и натуральный вкус продукции «Медвёдовских традиций». И чтобы порадовать их ещё больше, мы объявили акцию на ряд товаров бренда. Скидки до 37%* по карте лояльности будут действовать до 3 апреля».

*С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8 800 250 06 90. Срок проведения акции с 21.03.2023 – 03.04.2023 г.

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