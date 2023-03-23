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НовостиПолитика23 марта 2023 7:26

Управление контроля мэрии Краснодара возглавит 26-летний Денис Ярченко

Его кандидатуру согласовали депутаты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре начальником управления контроля и протокола администрации станет 26-летний Денис Ярченко.

- Кандидатуру Ярченко согласовали депутаты гордумы на 55-м очередном заседании, которое провела председатель Вера Галушко. В работе принял участие глава Краснодара Евгений Наумов, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

В администрации добавили, что Денис Ярченко ранее в течение года занимал должность заместителя руководителя управления контроля и протокола мэрии. А до этого год был консультантом в министерстве экономики Краснодарского края.