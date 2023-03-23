Доступ к «Ростелеком-Солар» официально открыт для всех пользователей

Фото: «Ростелеком»

Возможностями Solar SafeInspect можно было воспользоваться уже в 2022 году. Он появился в портфеле «Ростелеком-Солар» в результате приобретения в декабре прошлого года. Задача программы - быстрый и легкий контроль за бизнес-процессами.

- Согласно нашим внутренним исследованиям, системы класса PAM занимают до 20% общего объема рынка управления доступом. Значительная часть российских организаций все чаще сталкивается с проблемами безопасности в области некорректного распределения ролей и организованного доступа к внутренним и внешним ИТ-ресурсам компании - считает Юрий Губанов, руководитель отдела развития бизнеса центра компетенций управления доступом Solar inRights.

Приложение Solar SafeInspect обеспечивает понятную визуализацию и 100% контроль всех, кто, имеет отношение к ресурсам конкретной компании, а также получает доступ с повышенными привилегиями. Где и как их использует. Внедрение Solar SafeInspect в одной энергетической компании уже помогло выявить и предотвратить утечку данных при обслуживании личных клиентских кабинетов, а также недобросовестное выполнение подрядчиками работ по осуществлению техподдержки.

- Продукт осуществляет полноценную запись всего трафика вместо снятия снимков с экрана и записи видео. Такой подход позволяет без искажения и сжатия получить истинную картину всего того, что произошло внутри привилегированной сессии – и таким образом собрать качественную доказательную базу по инциденту в случае его возникновения, - комментирует эксперт направления PAM центра компетенций управления доступом Solar inRights «Ростелеком-Солар» Вячеслав Емельяненко. 16+

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