Проект благоустройства зеленой зоны на озере Толока Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Славянске-на-Кубани по нацпроекту благоустроят зеленую зону на озере Толока. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Дизайн-проект благоустройства территории победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Его проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

На озере Толока, в частности, подготовят эко-тропу, смотровые площадки и пирсы, оборудуют освещение. Кроме того, территорию озеленят.

Проект благоустройства зеленой зоны на озере Толока Фото: admkrai.krasnodar.ru

- Пространство парка зонируют на общественную, просветительскую и тихую часть. Реализовать проект планируют уже до конца года, - отметил глава региона.

Кроме Славянска-на-Кубани, в конкурсе на лучшие дизайн-проекты победили Анапа, Апшеронск, Армавир и Курганинск. Пяти городам выделили 430 млн рублей грантов на их реализацию.

Так, в Армавире разработали проект «Улица времен и событий», в Анапе приведут в порядок Театральную площадь, в Апшеронске - парк культуры и отдыха «Юность», а в Курганинске - парк им. М. Горького.