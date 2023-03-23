Жителя Крыма осудили за повторную демонстрацию нацистской символики в Сочи

Все предметы, которые изъяли у 19-летнего парня, суд решил уничтожить. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Крыма. Парня обвинили по статье “Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики лицом, подвергнутым административному наказанию”.

Из приговора суда следует, что 21 июля 2022 года подсудимого признали виновным в совершении административного правонарушения по статье “Возбуждение ненависти либо вражды”. После чего молодой человек 22 октября того же года передвигался на автомобиле и был остановлен сотрудниками ДПС на посту “Магри” для проверки документов и досмотра машины.

- В ходе досмотра подсудимый, осознавая, что находится в общественном месте, умышленно и публично продемонстрировал находившиеся при нем символику нацистской Германии периода Второй мировой войны, - сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время суда подсудимый признал вину. Приговор был постановлен в особом порядке. Суд назначил крымчанину 10 месяцев отбывания наказания в колонии-поселении. Молодого человека доставят до места под конвоем. Все предметы, которые изъяли у 19-летнего парня, суд решил уничтожить.