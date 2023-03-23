Следователи проводят проверку после распыления перцового баллончика в школе на Кубани

Проверка продолжается

В одной из школ села Новоукраинского Гулькевичского района девятиклассник распылил перцовый баллончик, 14 человек обратились к медикам.

- 22 марта после окончания третьего урока в школьном туалете ученик 9-го класса распылил перцовый баллончик. В результате с жалобами на здоровье к медикам обратились 14 учеников школы. По имеющимся сведениям, угрозы жизни и здоровью пострадавших школьников не имеется, в настоящее время никто не госпитализирован, - отметили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что родители пожаловались на то, что у детей была рвота, некоторые теряли сознание. Школьником, который распылил баллончик, займутся сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.