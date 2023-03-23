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НовостиЗдоровье23 марта 2023 8:28

На Кубани за сутки выявили 300 новых случаев заболевания COVID-19

Среди пациентов 27 детей
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани выявили 300 случаев COVID-19

На Кубани выявили 300 случаев COVID-19

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 300 новых случаев заболевания COVID-19. Среди новых пациентов 181 женщина и 119 мужчин. Из них 27 детей.

- В Краснодаре выявили 128 случаев. В Тихорецком районе – 22. В Сочи заболело 14 человек. В Кущевском районе – 12, в Каневском – 11. 10 человек зафиксировано в Тимашевском районе. В Ейском – 9. В Белоглинском и Новопокровском районах по 8 новых пациентов. В Новороссийске – 7. В Геленджике, Курганинском, Калининском, Кореновском и Мостовском районах заболело по 6 человек, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Анапе, Армавире и Красноармейском районах по четыре новых пациента. В Северском и Туапсинском – по три. В Абинском, Гулькевичском, Славянском, Белореченском, Павловском, Кавказском, Брюховецком, Крымском, Тбилисском и Темрюкском районах по два зараженных. По одному случаю выявили в Апшеронском и Усть-Лабинском районах, а также в Горячем Ключе.