РНКБ выдал 1 млн кредитных карт

С начала 2023 года клиенты оформили около 17 тысяч кредитных карт Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В 2023 году количество выданных клиентам кредитных карт РНКБ превысило 1 млн штук. Первые кредитные карты банк выдал в 2016 году. С начала 2023 года клиенты оформили около 17 тысяч кредитных карт, при этом в марте дневная сумма покупок клиентов по кредитным картам достигала 220 млн рублей в сутки. Такая активность связана с подготовкой к весенним праздникам, а также с преимуществами использования кредитных карт с учетом обновленных условий. Напомним, в прошлом году льготный период по кредитной карте РНКБ увеличился с 55 до 115 дней, при этом за расчеты картой РНКБ клиент может получить кешбэк до 5% в рамках программы лояльности.

Согласно статистике, в топ категорий, где клиенты используют для оплаты кредитные карты, входят супермаркеты, АЗС, кафе и рестораны, кинотеатры, аптеки, магазины одежды и обуви, парфюмерии и косметики, проживание в отелях, . По условиям программы лояльности, которые можно изучить на официальном сайте банка, за покупки в четырех разных категориях клиент может получить кешбэк.

Напомним, все желающие могут самостоятельно увеличить срок действия льготного периода по кредитной карте до 115 дней в обновленной версии мобильного приложения банка. Эта функция доступна клиентам, у которых отсутствует текущая задолженность по кредитной карте. Для увеличения срока нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

В числе ключевых преимуществ кредитной карты с увеличенным льготным периодом:

- бесплатное открытие и годовое обслуживание;

- лимит до 1 млн рублей;

- действие льготного периода на все покупки и снятие наличных.

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