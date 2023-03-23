Специалисты краевой больницы №2 обследовали жителей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи ККБ №2 обследовали жителей 12 районов Кубани. Специалисты выезжали в рамках регионального проекта «Гастропоезд». Он начал работать в июле 2022 года.

- За это время эндоскописты, гастроэнтерологи и специалисты ультразвуковой диагностики 12 раз выезжали в различные муниципалитеты со своим высокотехнологичным оборудованием. Там они выполняли гастроскопии и колоноскопии, а также проводили УЗИ, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что благодаря проекту жители отдаленных районов края могут попасть на прием к узким специалистам. Это помогает проводить своевременную диагностику и профилактику заболеваний.