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НовостиОбщество23 марта 2023 8:45

Врачи ККБ №2 обследовали жителей 12 районов Кубани

Специалисты выезжали к пациентам со своим высокотехнологичным оборудованием
Мария ЧАЛАЯ
Специалисты краевой больницы №2 обследовали жителей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Специалисты краевой больницы №2 обследовали жителей Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Врачи ККБ №2 обследовали жителей 12 районов Кубани. Специалисты выезжали в рамках регионального проекта «Гастропоезд». Он начал работать в июле 2022 года.

- За это время эндоскописты, гастроэнтерологи и специалисты ультразвуковой диагностики 12 раз выезжали в различные муниципалитеты со своим высокотехнологичным оборудованием. Там они выполняли гастроскопии и колоноскопии, а также проводили УЗИ, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что благодаря проекту жители отдаленных районов края могут попасть на прием к узким специалистам. Это помогает проводить своевременную диагностику и профилактику заболеваний.