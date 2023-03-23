Подростка доставили в больницу Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ВАЗ сбил 16-летнего подростка на электросамокате. Авария произошла накануне, 22 марта, в станице Калининской.

Предварительно, водитель ВАЗ 21120 разворачивался на улице Ленина. В этот момент поблизости на электросамокате проезжал подросток. Не успев притормозить, водитель легковушки сбил его.

- В ДТП пострадал несовершеннолетний, который на машине скорой медицинской помощи был доставлен и госпитализирован в Тимашевскую ЦРБ, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что подросток ехал на электросамокате без взрослых и прав на управление транспортом.

- Согласно новым нормам, пользователи СИМ старше 14 лет в первую очередь должны использовать велосипедные и велопешеходные дорожки, проезжую часть велосипедных зон или велополосы, - напомнили в ГИБДД по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Абинске 9-летние школьницы на электросамокате протаранили авто. Одну из девочек доставили в больницу с рваными ранами лица.