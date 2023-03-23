Алексей Луговский назначен начальником отдела зарубежных связей мэрии Краснодара

Алексей Луговский Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Алексей Луговский назначен начальником отдела зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества мэрии Краснодара. Его кандидатуру согласовали на 55-ом очередном заседании городской Думы.

Алексей Луговский окончил КубГАУ по направлениям «Бухгалтерский учет и аудит» и «Юриспруденция». В 2001 году начал службу в ВС РФ. После работал помощником руководителя краевого УФНС и Управлении Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по региону.

С 2012 до 2020 годы находился на руководящих должностях в коммерческих организациях. А с 2020 года работал замначальника управления контроля и протокола мэрии Краснодара. Алексей Луговский имеет ученую степень кандидата экономических наук.

- Отдел зарубежных связей и межмуниципального сотрудничества входил в управление контроля и протокола. Теперь он станет самостоятельным структурным подразделением, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что управление контроля и протокола мэрии Краснодара возглавит 26-летний Денис Ярченко. Его кандидатуру согласовали депутаты.