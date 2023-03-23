В станице Елизаветинской Краснодара рекультивируют свалку Фото: krd.ru

В станице Елизаветинской Краснодара рекультивируют свалку. Об этом сообщили на 55-ом очередном заседании городской Думы.

Мусорный полигон площадью около 15 га на улице Нагорной закрыли в 1991 году. Известно, что средства на ликвидацию свалки выделили по программе «Чистая страна», входящей в федеральный проект «Чистая страна».

Участок планируют накрыть специальным материалом. За счет этого отходы будут разлагаться. Кроме того, территорию засыплют землей и озеленят.

- Проект рекультивации свалки подготовлен, он прошел государственную и экологическую экспертизы, - отметили в пресс-службе мэрии Краснодара. - Муниципальный контракт на выполнение работ планируют заключить до конца марта.