Гастроли Русского драматического театра имени Фазиля Искандера пройдут в Сочи 28 марта

Труппа представит два моноспектакля

В Сочи приедут актеры Русского драматического театра имени Фазиля Искандера. На курорте Красная Поляна труппа представит два моноспектакля: «Енджи-ханум, обойденная счастьем» и «Бродский». Выступления будут проходить 28 марта.

- На спектакли приглашены жители поселков Красная Поляна, Эсто-Садок, учащиеся старших классов школ, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в сочинском Художественном музее имени Дмитрия Жилинского проходит выставка абхазских художников. Мероприятие можно посетить по “Пушкинской карте”.