Студенты Сочи могут получить работу в крупнейшем банке России

Студенты, которые хорошо проявляют себя, получают зарплату даже на этапе стажировки.

В Сочи около шести месяцев работает региональный центр по разработке цифровый бизнес-сервисов одного из самых крупных банков России. Здесь проходят практику студенты вузов курорта. Мэр города Алексей Копайгородский посетил центр.

- В одной команде АйТи-инженеры, программисты и дизайнеры. Молодежь вместе с опытными коллегами участвуют в разработке программ и сервисов для бизнеса. Стратегическое направление сегодня, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам главы Сочи, в России очень востребованы специалисты в сфере цифровой экономики и импортозамещения иностранного программного обеспечения. На сегодняшний день в центре работают более 200 человек. Студенты, которые хорошо проявляют себя, получают зарплату даже на этапе стажировки. А после выпуска у них есть возможность начать работать в крупнейшем банке страны.