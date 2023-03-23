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НовостиОбщество23 марта 2023 9:58

Студенты Сочи могут получить работу в крупнейшем банке России

Здесь проходят практику студенты вузов курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Студенты, которые хорошо проявляют себя, получают зарплату даже на этапе стажировки.

Студенты, которые хорошо проявляют себя, получают зарплату даже на этапе стажировки.

В Сочи около шести месяцев работает региональный центр по разработке цифровый бизнес-сервисов одного из самых крупных банков России. Здесь проходят практику студенты вузов курорта. Мэр города Алексей Копайгородский посетил центр.

- В одной команде АйТи-инженеры, программисты и дизайнеры. Молодежь вместе с опытными коллегами участвуют в разработке программ и сервисов для бизнеса. Стратегическое направление сегодня, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.

По словам главы Сочи, в России очень востребованы специалисты в сфере цифровой экономики и импортозамещения иностранного программного обеспечения. На сегодняшний день в центре работают более 200 человек. Студенты, которые хорошо проявляют себя, получают зарплату даже на этапе стажировки. А после выпуска у них есть возможность начать работать в крупнейшем банке страны.