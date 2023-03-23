На Кубани двое инспекторов ГИБДД закрыли глаза на нарушения водителя и получили тюремный срок

Приговор в законную силу пока не вступил Фото из архива КП

На Кубани осудили двоих инспекторов ГИБДД. Их обвиняли по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Все произошло в Отрадненском районе. Двое инспекторов 26 и 32 лет работали в ДПС ГИБДД ОМВД муниципалитета. Занимая должности, в январе 2022 года они помогли 29-летнему жителю станицы Удобной.

- Он совершил многочисленные административные правонарушения, связанные с управлением транспортным средством в состоянии опьянения без водительского удостоверения, неповиновением законным требованиям представителей власти, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Когда правда вскрылась, на инспекторов ГИБДД завели уголовное дело. Рассмотрев материалы, суд признал их виновными. Отбывать наказание они будут 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении. Кроме реального срока, осужденные не могут три года работать в органах госвласти.

- Приговор не вступил в законную силу, - уточнили в пресс-службе надзорного органа.